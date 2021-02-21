Американец Льюис нокаутировал Блейдса на турнире UFC в Лас-Вегасе. Видео

Американские бойцы ММА Деррик Льюис и Кертис Блейдс встретились в октагоне в рамках турнира UFC в Лас-Вегасе. Льюис одержал победу — он отправил соперника в глубокий нокаут. Блейдс не смог прийти в себя до официального объявления результатов боя.

Весь бой Блейдс доминировал, но Льюис смог подловить его и провел мощный аперкот. После того, как его визави рухнул на пол, Льюис бросился его добивать, но судья остановил поединок. Того удара было достаточно для победы.

Деррику Льюису 36 лет. Он находится на четвертом месте в рейтинге тяжеловесов UFC.

В начале февраля российский боец MMA Александр Волков во втором раунде нокаутировал нидерландца Алистара Оверима на турнире USF, который также прошел в самом большом городе штата Невада Лас-Вегасе. Наш спортсмен во время боя повредил ногу и попал в больницу.