Альварес победил суперчемпиона WBA Каллума Смита

Чемпион WBA в среднем весе Сауль Альварес победил чемпиона WBA во втором среднем весе Каллума Смита на арене Alamodome в Сан-Антонио. Бой продлился 12 раундов.

Мексиканец одержал победу над британцем единогласным решением судей и завоевал титулы супер-чемпиона мира по версии WBA и чемпиона мира по версии WBC во втором среднем весе.

После этого боя Альварес официально стал чемпионом в четвертой весовой категории. Последний раз мексиканец выходил на ринг 2 ноября 2019 году. Тогда он победил Сергея Ковалева и стал чемпионом мира по версии WBO в полутяжелом весе. Продолжать выступать в этой категории он отказался и вернулся в более удобный средний вес.

Явным фаворитом этого боя у букмекеров был Альварес. В первых раундах Смит был активнее соперника, но к середине боя Альварес полностью завладел рингом.

В 2016 году Сауль Альварес встречался со старшим братом Каллума Лиамом Смитом. Он нокаутировал британца и завоевал титул чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе.