Альварес откажется от чемпионского титула
Боксер мексиканского происхождения Сауль Альварес собирается отказаться от титула чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) после боя с россиянином Сергеем Ковалевым. Об этом сообщил «ТАСС» со ссылкой на команду боксера.
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Ранее российский боксер Сергей Ковалев проиграл Альваресу в поединке в Лас-Вегасе и потерял чемпионский титул по версии WBO.
Так Альварес после победного нокаута завоевал чемпионский титул в своей четвертой весовой категории до 79,38 килограмма.
«Сауль вернется в средний вес», — сказали в команде мексиканца.
Бой прошел 3 ноября на арене MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе. На 11 раунде Альварес отправил Ковалева в нокаутп, после чего россиянин был отправлен в больницу для того, чтобы пройти медицинское обследование.
В предыдущий раз россиянин дрался за чемпионский пояс в августе и победил. Его соперником оказался британец Энтони Ярд.