Альварес откажется от чемпионского титула

Боксер Ковалев попал в больницу после нокаута в чемпионском бою Подробнее

Ранее российский боксер Сергей Ковалев проиграл Альваресу в поединке в Лас-Вегасе и потерял чемпионский титул по версии WBO.

Так Альварес после победного нокаута завоевал чемпионский титул в своей четвертой весовой категории до 79,38 килограмма.

«Сауль вернется в средний вес», — сказали в команде мексиканца.

Бой прошел 3 ноября на арене MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе. На 11 раунде Альварес отправил Ковалева в нокаутп, после чего россиянин был отправлен в больницу для того, чтобы пройти медицинское обследование.

В предыдущий раз россиянин дрался за чемпионский пояс в августе и победил. Его соперником оказался британец Энтони Ярд.