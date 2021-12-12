Алина Загитова заявила, что может уйти из Instagram из-за критики

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова заявила, что ей неприятно читать критические комментарии под рекламными постами в своем Instagram. Спортсменка напомнила, что реклама и поддержка разных проектов — часть ее работы, поэтому она не понимает негативную реакцию подписчиков на такие публикации.

На тему комментариев пользователей Загитова высказалась у себя в Stories. По словам фигуристки, из-за критики она рассматривает вариант вообще прекратить вести блог в этой соцсети.

Загитова напомнила, что многие говорят о любви и уважении к ней, поэтому она хотела бы попросить уважать ее выбор и решения.

«Мне очень неприятно наблюдать за тем, во что превратились комментарии под постами. Здесь — территория моя и моих людей. Я задумалась о том, чтобы закрыть Instagram», — написала спортсменка.

Источник фото: instagram.com/azagitova

В своем последнем посте Загитова рассказала о проекте «Стань самозанятым». Несколькими днями ранее она выкладывала видео с рекламой бренда игрушек. Есть и рекламный пост о спартакиаде «Пятерочки».

В настоящее время Загитова ведет шоу «Ледниковый период».