Алина Загитова не смогла участвовать в финале Гран-при из-за травмы
Российская фигуристка и олимпийская чемпионка 2018 года не смогла принять участие в показательных выступлениях в финале Гран-при по фигурному катанию, который проходит в Турине. Об этом в воскресенье, 8 декабря, сообщило издание Sport24.
«Я очень расстроена, что не смогла выступать на показательных, потому что вчера неудачно приземлилась с прыжка. Мне очень приятно, что вы меня поддерживаете. Сложно говорить», — процитировало издание слова фигуристки.
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Загитова также поблагодарила всех, кто поддерживал и верил в нее.
По информации издания, фигуристка получила травму при падении с акселя. Накануне Загитова набрала 205,23 балла в сумме за две программы. С этим результатом она заняла шестое место в финале Гран-при в Турине. такой результат она получила из-за того, что допустила ряд ошибок в произвольной программе — после короткой программы она занимала вторую позицию.