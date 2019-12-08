Алина Загитова не смогла участвовать в финале Гран-при из-за травмы

«Я очень расстроена, что не смогла выступать на показательных, потому что вчера неудачно приземлилась с прыжка. Мне очень приятно, что вы меня поддерживаете. Сложно говорить», — процитировало издание слова фигуристки.

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Загитова также поблагодарила всех, кто поддерживал и верил в нее.

По информации издания, фигуристка получила травму при падении с акселя. Накануне Загитова набрала 205,23 балла в сумме за две программы. С этим результатом она заняла шестое место в финале Гран-при в Турине. такой результат она получила из-за того, что допустила ряд ошибок в произвольной программе — после короткой программы она занимала вторую позицию.