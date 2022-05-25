Аленичев: в ближайшие три года вряд ли кто-то сможет помешать «Зениту» брать золото РПЛ

Экс-наставник московского «Спартака» Дмитрий Аленичев выразил уверенность, что в ближайшем будущем у петербургского «Зенита» не будет конкурентов в борьбе за золотые медали российского чемпионата. Об этом сообщил сайт Sport24.

«В ближайшие три года вряд ли кто-то сможет помешать „Зениту“ брать золото РПЛ», — цитирует Аленичева «Газета.ru».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги «сине-бело-голубые» стали чемпионами досрочно. Они набрали в 30 матчах 65 очков. На второй позиции оказался «Сочи» с 56 очками. Столичное «Динамо» замкнуло тройку лидеров. На его счету 53 очка.