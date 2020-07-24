Аленичев: Тедеско надо оставить главным тренером «Спартака»

По данным издания, Тедеско встал во главе клуба в середине октября прошлого года. Уточняется, что он сменил на этом посту Олега Кононова. Под руководством 34-летнего специалиста столичный клуб занял в Российской Премьер-Лиге седьмое место и проиграл петербургскому «Зениту» со счетом 1:2 в полуфинале Олимп — Кубка России.

Аленичев напомнил, к чему приводят частые смены главного тренера, поэтому выразил уверенность, что Тедеско необходимо оставить в клубе на посту наставника.

«Тедеско пришел в команду уже достаточно давно, успел хорошо ее изучить», — цитирует Аленичева «Газета.ru».

Ранее заслуженный мастер спорта СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал призыв фанатов «Спартака» отправить в отставку президента РФС Александра Дюкова и главу судейского комитета Виктора Кашшаи.

«Я с детства болею за „Спартак“, но говорить, что существует заговор, не могу. Да, бывают отдельные ошибки в сторону команды. Но думаю, что ни Дюков, ни Кашшаи не будут специально подставлять свою голову», — пояснил Анзор Кавазашвили.