Алена Косторная вышла на лед во Франции в хулиганском образе Харли Квинн

Российская фигуристка Алена Косторная на показательных выступления Гран-при Франции вышла на лед в колготках в сеточку и огненно-красном платье с многослойной рваной юбкой и шнуровкой на спине. Волосы, завязанные в два хвоста, были покрашены в розовый и голубой. Спортсменка откаталась в образе известной героини комиксов Харли Квинн, чем вызвала бурю оваций на трибунах.

Примечательно, что этот же образ на свое выступление буквально за пару минут до Алены выбрала и французская фигуристка Леа Серна. Но она отдала предпочтение разноцветным шортам и яркой куртке — еще более известному одеянию Харли. Красное платье Косторной взялось из последнего фильма — «Отряд самоубийц: миссия навылет» Джеймса Ганна.

Пока неизвестно, кто именно ставил хореографию Алене, но он показал глубокое знание франшизы по комиксам. Выступление стало подборкой из всех сюжетов о Харли Квинн. Композиция You Don’t Own Me — саундтрек к первой части «Отряда самоубийц», песня Boss Bitch — из другого фильма о Харли «Хищные птицы», наряд же — из последней ленты.

Номер вышел очень энергичным. Косторная не забыла устроить ледовую дискотеку, как и подобает настоящей Харли Квинн. На Гран-при Франции Косторная стала второй, уступив победу другой россиянке, Анне Щербаковой.