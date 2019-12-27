Алена Косторная установила мировой рекорд

Действующая победительница Гран-при набрала за прокат 89,96 балла.

Отмечается, что предыдущий рекорд также был установлен Косторной: в финале Гран-при в Турине она получила 85,45 балла.

Сообщается, что ратификации установленного рекорда ждать, увы, не приходится, так как нового достижения фигуристка достигла на соревнованиях национального значения.

28 декабря девушки представят свою произвольную программу.