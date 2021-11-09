Экс-бомбардир московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин обсудил с «Газетой.ru» вероятный уход хавбека Алексея Миранчука из итальянской «Аталанты».

«Алексею необходимо все взвесить. Иногда необходимо сделать шаг назад для того, чтобы затем сделать два вперед», — заметил Булыкин.

По его словам, Миранчуку нужно почувствовать уверенность и чаще играть, поэтому ему стоит уйти в аренду в другую команду. В качестве варианта он предложил рассмотреть какой-нибудь другой итальянский клуб.

«Если он хочет остаться и играть в европейских чемпионатах, то лучше не возвращаться в Россию», — добавил собеседник издания.