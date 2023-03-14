Спорт 14 марта 2023, 16:49 Алексея Жамнова назначили главным тренером хоккейного клуба «Спартак»

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Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов занял место руководителя хоккейного клуба «Спартак» Игоря Гришина. Об этом написал RT со ссылкой на пресс-службу клуба.

Игорь Гришин ушел в отставку 5 февраля. После него исполняющим обязанности главного тренера назначили Алексея Заварухина.

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Подробности контракта с новым 52-летним тренером команды не разглашаются.

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