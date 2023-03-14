14 марта 2023, 16:49
Алексея Жамнова назначили главным тренером хоккейного клуба «Спартак»
Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов занял место руководителя хоккейного клуба «Спартак» Игоря Гришина. Об этом написал RT со ссылкой на пресс-службу клуба.
Игорь Гришин ушел в отставку 5 февраля. После него исполняющим обязанности главного тренера назначили Алексея Заварухина.
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Подробности контракта с новым 52-летним тренером команды не разглашаются.
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