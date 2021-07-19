Алексея Березуцкого утвердили главным тренером ЦСКА

Алексей Березуцкий утвержден на пост главного тренера ЦСКА на постоянной основе. Об этом сказано на сайте футбольного клуба.

«Сегодня Алексей Владимирович впервые выведет команду на товарищеский матч без приставки „исполняющий обязанности“», — сказано в сообщении ФК.

Уточняется, что ЦСКА встретится с командой «Нижний Новгород» на «ВЭБ Арене». Игра станет заключительной перед началом нового сезона.

Березуцкий исполнял обязанности главного тренера ЦСКА с 15 июня, после того как Ивица Олич ушел отставку. Он проработал в клубе меньше трех месяцев.

В ФК объяснили, что руководство ЦСКА и Олич разошлись во взглядах на вопросы тренерской работы. Президент столичного клуба Евгений Гинер еще в конце июня говорил, что Березуцкого рассматривали на пост главного тренера ранее, но решили попробовать на этой позиции изначально Олича. Когда работа с хорватом завершилась, Березуцкому предложили должность.

Алексей Березуцкий сам более 10 лет выступал за ЦСКА. Он шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России, шестикратный обладатель Суперкубка России. Также обладатель Кубка UEFA-2004/05 и обладатель бронзы на Евро-2008. Карьеру футболиста он завершил в 2018 году. После этого входил в тренерский штаб нидерландского ФК «Витесс».