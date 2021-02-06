Алексей Миранчук выбран лучшим игроком месяца в «Аталанте»

Российский полузащитник Алексей Миранчук стал лучшим футболистом января в итальянском футбольном клубе «Аталанта». Опрос проводили в официальном Twitter команды.

Голосование за лучшего игрока проводилось в официальном Twitter «Аталанты». Миранчук стал первым, набрав 84,2% голосов, его соперником в опросе был аргентинский защитник Кристиан Ромеро, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу команды.

В январе 25-летний Миранчук провел за «Аталанту» восемь матчей, забив по одному голу в ворота «Кальяри» и «Лацио», при этом мяч в ворота римского клуба оказался решающим.

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов в прямом эфире открыто раскритиковал нескольких игроков сборной страны. Среди них братья Алексей («Аталанта», Италия) и Антон («Локомотив») Миранчуки и Федор Чалов (ЦСКА). Интервью вызвало негодование не только у руководства армейского клуба, но и у простых россиян.

«Аталанта» — итальянский профессиональный футбольный клуб из города Бергамо. Он был основан в 1907 году. Домашние матчи проводит на стадионе «Атлети Адзурри д’Италия».