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    22 октября 2021, 18:35

    Алексей Миранчук повторил скоростной рекорд в Лиге чемпионов

    Полузащитник Миранчук разогнался до 38,6 км/ч

    Артур Блянихов

    Хавбек «Аталанты» Алексей Миранчук повторил рекорд по скорости бега на поле в нынешнем сезоне Лиги чемпионов. Об этом сообщил портал Pravda.ru.

    В матче с «Манчестер Юнайтед» Миранчук разогнался до 38,6 км/ч, достигнув показателя полузащитника «Шахтера» Маркуса Антонио.

    Игра закончилась победой английского клуба со счетом 3:2.

    В этом сезоне Миранчук отыграл за «Аталанту» шесть матчей и отметился одной результативной передачей.