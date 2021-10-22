Алексей Миранчук повторил скоростной рекорд в Лиге чемпионов

Хавбек «Аталанты» Алексей Миранчук повторил рекорд по скорости бега на поле в нынешнем сезоне Лиги чемпионов. Об этом сообщил портал Pravda.ru.

В матче с «Манчестер Юнайтед» Миранчук разогнался до 38,6 км/ч, достигнув показателя полузащитника «Шахтера» Маркуса Антонио. Игра закончилась победой английского клуба со счетом 3:2. В этом сезоне Миранчук отыграл за «Аталанту» шесть матчей и отметился одной результативной передачей.