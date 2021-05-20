Алексей Миранчук опроверг слухи о возвращении в РПЛ

Хавбек итальянской «Аталанты» и российской сборной Алексей Миранчук развеял слухи о своем вероятном трансфере в «Зенит». Об этом сообщил «Петербургский дневник».

Информация о переходе в стан «сине-бело-голубых» удивила футболиста. Он заверил, что остается в Италии и не планирует возвращаться в Российскую Премьер-лигу.

«Остаемся в Бергамо на 100%», — подчеркнул полузащитник.

По данным издания, в нынешнем сезоне Миранчук отыграл за «Аталанту» 24 мачта. Он записал в свой актив четыре гола и отметился двумя результативными передачами.