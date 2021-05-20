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    20 мая 2021, 20:52

    Алексей Миранчук опроверг слухи о возвращении в РПЛ

    Артур Блянихов

    Хавбек итальянской «Аталанты» и российской сборной Алексей Миранчук развеял слухи о своем вероятном трансфере в «Зенит». Об этом сообщил «Петербургский дневник».

    Информация о переходе в стан «сине-бело-голубых» удивила футболиста. Он заверил, что остается в Италии и не планирует возвращаться в Российскую Премьер-лигу.

    «Остаемся в Бергамо на 100%», — подчеркнул полузащитник.

    По данным издания, в нынешнем сезоне Миранчук отыграл за «Аталанту» 24 мачта. Он записал в свой актив четыре гола и отметился двумя результативными передачами.