Алексей Миранчук опроверг слухи о возвращении в РПЛ
Хавбек итальянской «Аталанты» и российской сборной Алексей Миранчук развеял слухи о своем вероятном трансфере в «Зенит». Об этом сообщил «Петербургский дневник».
Информация о переходе в стан «сине-бело-голубых» удивила футболиста. Он заверил, что остается в Италии и не планирует возвращаться в Российскую Премьер-лигу.
«Остаемся в Бергамо на 100%», — подчеркнул полузащитник.
По данным издания, в нынешнем сезоне Миранчук отыграл за «Аталанту» 24 мачта. Он записал в свой актив четыре гола и отметился двумя результативными передачами.