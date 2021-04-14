Московское «Динамо» возглавил Алексей Кудашов

Наставником столичного хоккейного клуба «Динамо» назначили Алексея Кудашова. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу команды.

«49-летний специалист 13 апреля официально назначен на пост главного тренера бело-голубых», — отмечается в сообщении. По данным издания, Кудашов в составе «Динамо» отыграл 341 матч, забросил 63 шайбы и отметился 97 результативными передачами. Также при его участии клуб выиграл национальный чемпионат и Кубок Гагарина.