Алексей Кудашов уйдет с поста главного тренера «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов может покинуть клуб в ближайшее время. Эту ситуацию прокомментировал генеральный менеджер московского «Динамо» Михаил Тюркин. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на «Чемпионат».

Контракт с тренером могут не продлить из-за неудовлетворительных показателей клуба в плей-офф Кубка Гагарина. «Динамо» проиграло ЦСКА со счетом 0:4. Тюркин подчеркнул, что судьба Кудашова решится уже в ближайшее время.

«В ближайшее время руководство клуба определится с концепцией на следующий сезон, а также с важнейшим вопросом — кто будет тренировать команду. После этого генеральный менеджер совместно с тренерским штабом начнут очень серьезную работу по определению состава и проведению необходимой селекции на сезон-2022/2023», — заявил он.