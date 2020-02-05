Алексей Игонин оценил несостоявшийся переход Кокорина в «Сочи»
Бывший игрок питерского «Зенита» Алексей Игонин обсудил с РИА ФАН несостоявшийся трансфер бомбардира «сине-бело-голубых» Александра Кокорина в «Сочи».
«Могу сказать, что клубы и руководители клубов, тренеры зачастую в таких ситуациях действуют достаточно жестко», — заметил Игонин.
По его словам, бывали случаи, когда футболистов всеми способами пытались убедить поменять клуб — заставляли тренироваться по восемь часов или уменьшали зарплату.
В случае с Кокориным ситуация немного другая. Игонин выразил уверенность, что в «Сочи» форвард получил бы в полном объеме ту игровую практику, которая ему так необходима.
«Советы агентов, представителей клуба могут сбивать с толку игрока. Все эти вещи нужно взвесить, положить на чашу весов. Кокорину необходимо тренироваться и взвесить все самому», — пояснил собеседник информагентства.