Алексей Факиров снова подписал контракт с ХК «Дизель»

Нападающий Алексей Факиров подписал контракт с пензенским ХК «Дизель». Об этом сообщается на сайте клуба, написала «Пенза-пресс».

Факиров уже выступал за «Дизель» ранее, а также играл за «ЦСК ВВС», ижевскую «Ижсталь», саратовский «Кристалл» и нефтекамский «Торос».

«В минувшем сезоне играл в составе нашего клуба, выходил на лед в семи матчах, результативными действиями не отметился», — сообщили в пресс-службе «Дизеля».

Тем не менее, «Дизель» снова подписал контракт с Факировым. Новый сезон «ВХЛ — Кубка Шелкового пути» он проведет в пензенском клубе.