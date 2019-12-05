Александра Трусова показала новый четверной прыжок

Этот «квад» стал первым элементом в ходе проката произвольной программы. Фигуристка выбрала в качестве музыкального сопровождения саундтрек из сериала «Игра престолов». Зрители были приятно удивлены, ведь заявленном контенте россиянки флипа нет. До этого Трусова демонстрировала этот прыжок только на катке «Хрустальный» во время закрытых тренировок.

После флипа Трусова чисто прыгнула четверные сальхов и лутц, после чего исполнила каскад четверной тулуп + ойлер + тройной сальхов.

Ученица Этери Тутберидзе может стать первой женщиной, выполнившей четверной флип на официальных соревнованиях.