Александра Трусова впервые объяснила свой уход из группы Этери Тутберидзе | 360°

Спорт 30 октября 2022, 00:31 Александра Трусова впервые объяснила свой уход из группы Этери Тутберидзе Фигуристка Трусова прокомментировала уход от Этери Тутберидзе РИА "Новости"

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Фигуриста Александра Трусова впервые прокомментировала свой уход от с заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. По словам спортсменки, это была ее инициатива, сообщил ТАСС.

Сейчас Трусова принимает участие в Гран-при России, который проходит в Сочи. Фигуристка высказалась о своем уходе из группы Тутберидзе.

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«Это была моя инициатива. Никто не против, получилось быстро. У меня все хорошо и с предыдущими тренерами и с нынешними. Конфликтов нет. Был ли букет? Этери Георгиевна не любит цветы», — сообщила серебряная призерка 24-х зимних Олимпийских игр в Пекине.

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Под руководством Тутберидзе фигуристка Александра Трусова стала второй на Олимпиаде в индивидуальном турнире. Также она трижды занимала третье место в финале Гран-При в начале декабря 2019 года, чемпионате России в 2020 году в Красноярске и чемпионате Европы 2020 в Австрии.

Александра Трусова перешла от Тутберидзе к тренеру Светлане Соколовской.Свой уход спортсменка обсудила с федерацией.