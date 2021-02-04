Александра Дюкова переизбрали на пост главы Российского футбольного союза

Представители союза отметили, что выборы главы состоялись в рамках Внеочередной конференции. Дюков получил единогласную поддержку делегатов. Срок его пребывания на посту продлится четыре года. По словам главы РФС, у организации конкретный взгляд на то, что нужно сделать для улучшения работы союза, а также российского футбола.

Среди задач он обозначил возвращение РФС шестого места в рейтинге УЕФА к 2025 году.