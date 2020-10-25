Александр Волков нокаутировал Уолта Харриса на турнире UFC. Видео

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Волков одержал победу над американцем Уолтом Харрисом на турнире UFC в Абу-Даби. Бой двух тяжеловесов закончился техническим нокаутом.

Во втором раунде Волков обрушил на соперника ряд ударов и попал ему в солнечное сплетение. После этого судья остановил бой.

В день поединка Волкову исполнилось 32 года. В свой день рождения россиянин прервал серию из двух поражений подряд.

Всего Волков провел 40 поединков в ММА, одержав 32 победы и потерпев восемь поражений. Харрис за свою карьеру провел 22 боя (13 побед и 9 поражений).

Главным событием вечера стал титульный бой в легкой весовой категории между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гейджи. 32-летний российский боец выиграл удушающим приемом во втором раунде.

Российские спортсмены предсказывали победу Хабибу. Боец UFC в тяжелом весе Алексей Олейник предполагал, что Нурмагомедов победит удушением в последних раундах.