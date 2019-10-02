Александр Толстиков оценил шансы «Зенита» в мачте против «Бенфики»

«Локомотив» всухую проиграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов Подробнее

По мнению Толстикова, у «сине-бело-голубых» есть неплохие шансы на победу. Он напомнил, что лиссабонский клуб начал Лигу чемпионов с поражения от «Лейпцига», а петербуржцы показали убедительную игру в матче против «Лиона».

Специалист посоветовал подопечным Сергея Семака при подготовке к игре с «Бенфикой» уделить особое внимание флангам, поскольку у португальцев они очень активны.

«И, конечно, защитникам питерской команды надо быть готовыми к высокому прессингу со стороны соперника. Ошибки тут недопустимы», — предупредил Толстиков.