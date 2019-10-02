Александр Толстиков оценил шансы «Зенита» в мачте против «Бенфики»
Владелец португальского клуба «Униан Лейрия» Александр Толстиков поделился с «Советским спортом» своими ожиданиями относительно предстоящей встречи «Бенфики» с питерским «Зенитом» в рамках Лиги чемпионов.
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По мнению Толстикова, у «сине-бело-голубых» есть неплохие шансы на победу. Он напомнил, что лиссабонский клуб начал Лигу чемпионов с поражения от «Лейпцига», а петербуржцы показали убедительную игру в матче против «Лиона».
Специалист посоветовал подопечным Сергея Семака при подготовке к игре с «Бенфикой» уделить особое внимание флангам, поскольку у португальцев они очень активны.
«И, конечно, защитникам питерской команды надо быть готовыми к высокому прессингу со стороны соперника. Ошибки тут недопустимы», — предупредил Толстиков.