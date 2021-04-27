Александр Тихонов оценил итоги биатлонного сезона

Титулованный биатлонист Александр Тихонов обсудил с порталом News.ru итоги прошедшего биатлонного сезона.

«Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров сказал, что не считает этот сезон провальным, но я не знаю, какой тогда сезон можно назвать провальным. Могу рассказать только о реакции биатлонных профессионалов и тренеров, с которыми я общаюсь», — поделился Тихонов.

Он признался, что не слышал в адрес СБР ни одного доброго слова. Причину провала Тихонов объяснил цитатой из басни Ивана Крылова: «Когда в товарищах согласья нет, на лад их дело не пойдет».

«Один тренируется там, другой там. <…> Спорт не приносит материальных благ, мы сидим на шее у народа. Спортсмены должны это понимать в первую очередь. <…> Пока у нас не будет дисциплины в тренировочном процессе, не будет и результата», — выразил уверенность собеседник издания.