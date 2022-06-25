Александр Овечкин забил первый гол в игре за «Динамо»

Хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил свой первый гол в выступлении за московский футбольный клуб «Динамо». Он поразил ворота команды «Амкал» и вывел команду в лидеры.

Как сообщило издание Championat, гол Овечкин забил с передачи нападающего «Динамо» Федора Смолова. Сразу после успешного гола хоккеист покинул футбольное поле. Ему на смену вышел полузащитник Даниил Фомин.

Это единственный футбольный матч Овечкина. Накануне он подписал контракт на участие в товарищеском матче в составе «Динамо» против команды «Амкал». На игру прославленный хоккеист вышел с капитанской повязкой.

Генеральный директор футбольного клуба «Динамо» Павел Пивоваров пояснил, что участие известного спортсмена направлено на повышение зрительского интереса. Для Овечкина эта игра стала данью традиции. В «Динамо» выступал его отец.