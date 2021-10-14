Александр Овечкин вышел на пятое место в списке бомбардиров НХЛ

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на чистое пятое место в списке лучших снайперов североамериканской лиги. Хоккеисту удалось сделать это, забросив две шайбы в игре с «Нью-Йорк Рейнджерс», сообщил «Спорт-Экспресс».

Форвард и капитан команды «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин минувшей ночью поучаствовал в разгроме над «Нью-Йорк Рейнджерс». Российский хоккеист забросил две шайбы и сделал две голевых передачи, что позволило ему стать первой звездой матча и выйти на пятое место среди лучших снайперов НХЛ.

Теперь у Александра Овечкина на счету в НХЛ 732 шайбы. Он обошел Марселя Дионна, у которого на счету 731 шайба. Рекордсменом по числу заброшенных шайб в НХЛ является легендарный Уэйн Гретцки — у него 894 результативных броска.

Знаменитый российский хоккеист ранее признался, что планирует завершить спортивные выступления матчем за отечественную команду. Александр Овечкин заявил, что после окончания контракта с «Вашингтон Кэпиталз» хочет сыграть за «Динамо», после чего объявит о завершении карьеры.