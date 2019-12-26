Александр Овечкин стал лучшим левым нападающим десятилетия в NHL
Российский хоккеист, выступающий в Америке за Washington Capitals, стал лучшим левым нападающим десятилетия в NHL по версии телеканала Sportsnet, сообщил сайт телеканала «Звезда».
На втором месте — Брэд Маршанд, нападающий Boston Bruins, на третьем — Тэйлор Холл, играющий за Arizona Coyotes, четвертое место отдали Джонни Годро из Calgary Flames, а замкнул пятерку лучших Джейми Бенн из Dallas Stars.
Овечкин играет за Washington Capitals с 2005 года. В прошлом сезоне россиянин вместе с командой выиграл Кубок Стэнли. Всего в регулярных чемпионатах NHL нападающий сыграл в 1122 матчах, в набрав в них 1247 очков (681 гол + 566 передач).