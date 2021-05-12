Хоккеист Александр Овечкин продлит контракт с «Вашингтоном». Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Овечкин играет за команду с 2005 года. В последнем розыгрыше регулярного чемпионата он сыграл в 45 матчах, забросил 24 шайбы и сделал 18 результативных передач.

В составе клуба он восемь раз получил награду «Морис Ришар Трофи» как лучший снайпер регулярного чемпионата. В 2018 году вместе с командой Овечкин стал обладателем Кубка Стэнли.