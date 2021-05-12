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    12 мая 2021, 16:21

    Александр Овечкин продлит контракт с «Вашингтоном»

    Дарья Морозова

    Хоккеист Александр Овечкин продлит контракт с «Вашингтоном». Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на зарубежные СМИ.

    Овечкин играет за команду с 2005 года. В последнем розыгрыше регулярного чемпионата он сыграл в 45 матчах, забросил 24 шайбы и сделал 18 результативных передач.

    В составе клуба он восемь раз получил награду «Морис Ришар Трофи» как лучший снайпер регулярного чемпионата. В 2018 году вместе с командой Овечкин стал обладателем Кубка Стэнли.