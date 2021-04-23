Александр Овечкин получил травму во время матча

Возглавляющий хоккейную команду «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил травму во время одного из матчей. Клуб сражался с «Нью-Йорк Айлендерс», и победил столица. Об этом сообщила «Национальная служба новостей».

Травма произошла ближе к концу третьего периода, поэтому в дополнительное время и на серию буллитов спортсмен не появлялся на поле.

«Я не знаю, что было не так. Я знаю только то, что в тот момент он был недоступен для игры», — сообщил после матча тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт.

Нынешний сезон стал для Овечкина удачным. Он забросил 24 шайбы за 43 матча, сделал 18 голевых передач. Его добавили в список лучших бомбардиров НХЛ. В целом же он забил 730 шайб. Возглавляет топ Уэйн Гретцки с 894 голами.