Спорт 31 января 2023, 18:52 Александр Мостовой прокомментировал возможное возвращение Азмуна в «Зенит»

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Советский и российский футболист, полузащитник Александр Мостовой положительно отреагировал на новость о возможном возвращении нападающего «Байера» Сердара Азмуна в футбольный клуб «Зенит». Об этом сообщил сайт «Чемпионат».

По данным RT, Азмун перешел из «Зенита» в «Байер» в зимнее трансферное окно. Его возвращение было бы хорошей новостью для «Зенита», считает Мостовой.

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Отмечается, что за немецкую команду в этом сезоне Азмун сыграл в 11 матчах.