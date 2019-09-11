Александр Легков: Кузнецову не скостят срок дисквалификации за примерное поведение

Хоккеиста сборной России дисквалифицировали на 4 года. В его организме нашли кокаин Подробнее

«А вообще я не могу оценивать эту ситуацию как спортсмен, рассуждая о другом спортсмене», — признался Легков.

Он выразил уверенность, что за примерное поведение хоккеисту не снизят срок дисквалификации, что подтверждает история. Подобных случаев лыжник вспомнить не смог.

Олимпийский чемпион пояснил, что никогда не будет критиковать других спортсменов, поскольку они сами выбирают свою судьбу и решают, что им делать.

«И если ты нарушаешь правила, это рано или поздно приведет к плохим последствиям», — подытожил он.