Спорт 08 сентября 2023, 15:16 Александр Кокорин пожаловался на руководство «Фиорентины» Футболист Кокорин заявил, что ему не давали играть в «Фиорентине» РИА «Новости»

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Руководство футбольного клуба «Фиорентина» отклоняло все поступающие запросы на нападающего Александра Кокорина от других команд, при этом не давая ему играть. Об этом сам футболист рассказал «Чемпионату».

Нападающий кипрского «Ариса» поблагодарил итальянский футбольный клуб, но раскритиковал действия руководства, которое не давало ему играть. Спортсмен полностью выкладывался на тренировках, однако совершенно не принимал участия в матчах.

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«За это время „Фиорентина“ получила на меня два запроса, в клубе их отклонили и ответили, что „Кокорин нам нужен“. При этом играть особо не давали. Двоякая такая ситуация», — отметил он.

Нападающий с теплотой высказался о тренерах, команде и болельщиках. Он почувствовал исходящий от них позитив и поддержку.

«Хочу отметить отношение тренерского штаба и всей команды, болельщиков. В этот приезд мнение обо мне изменилось. В мою сторону пошел позитив. В клубе отмечали, что я в порядке, поддерживали, — поделился футболист.

Ранее российский нападающий покинул итальянскую «Фиорентину» и вернулся в кипрский «Арис» на правах аренды. Издание RT отметило, что игрок сам решил перейти в другую команду.