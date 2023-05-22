Спорт 22 мая 2023, 17:39 Александр Кокорин покинет кипрский клуб и вернется в итальянскую «Фиорентину»

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Нападающий «Ариса» Александр Кокорин после сезона вернется в итальянскую «Фиорентину». Об этом сообщило издание «Чемпионат» со ссылкой на агента футболиста.

Сейчас спортсмен выступает за кипрский клуб на правах аренды. После он планирует отдохнуть и вернуться в расположение «Фиорентины», написала «Свободная пресса».

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Вместе с «Арисом» нападающий выиграл чемпионат Кипра и был признан лучшим футболистом турнира.