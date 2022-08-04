Александр Кержаков рассказал о своем профессиональном развитии

Экс-наставник «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков поделился со «Спорт-Экспрессом» своими планами на будущее.

Кержаков признался, что ему пока не поступало предложений ни от каких команд. По его словам, сейчас он уже не отдыхает, а продолжает учиться для продолжения тренерской карьеры. В частности, он был на тренировках «Динамо» и наблюдал за тренировочным процессом.

«На следующей неделе буду у ЦСКА, уже договорился с Владимиром Федотовым», — цитирует Кержакова «Свободная пресса».