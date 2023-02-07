Спорт 07 февраля 2023, 15:06 Александр Кержаков станет главным тренером кипрского ФК «Кармиотисса»

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Российский футболист Александр Кержаков на днях прилетит на Кипр, чтобы подписать контракт о назначении на должность тренера ФК «Кармиотисса». Об этом «Спорт-Экспресс» рассказал генеральный менеджер команды Антонис Антониус.

По его словам, руководство команды очень довольно тем фактом, что смогло заполучить спортсмена такого класса. Александра Кержакова ждут на Кипре уже в среду.

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«В среду он должен прибыть на Кипр и затем подписать контракт», — заявил Антонис Антониус.

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Как добавили «Известия», после завершения игровой карьеры Александр Кержаков стал тренером. До июня он был наставником ФК «Пари Нижний Новгород», который он покинул после завершения контракта. Под руководством петербургского футболиста команда показала хорошие результаты, сохранив место в высшем дивизионе.