Александр Кержаков стал главным тренером ФК «Нижний Новгород»

Александра Кержакова, признанного лучшим бомбардиром в истории российского футбола, назначали главным тренером клуба «Нижний Новгород». Об этом в своем Instagram сообщил нижегородский губернатор Глеб Никитин.

«Александр назначен главным тренером ФК „Нижний Новгород“. Он играл в ведущих клубах и с сильнейшими российскими и зарубежными тренерами, знает все модели тренерской работы!» — написал глава региона.

Никитин отметил, что Нижегородская область для Кержакова не чужой регион, так как его отец из Дзержинска. Губернатор пожелал Кержакову удачи.

Кержаков в мае объявил об уходе с поста главного тренера клуба «Томь». О причинах, по которым он решил не продлевать сотрудничество с командой на следующий год, Кержаков сообщать не стал. Он начал тренировать «Томь» в сентябре 2020 года. Тогда клуб занимал последнюю строчку в турнирной таблице ФНЛ. По итогам сезона команда заняла 18-е место и вылетела в ПФЛ.

Кержаков является лучшим бомбардиром в истории российского футбола. Он забил 233 гола. Также он признан лучшим бомбардиром в истории сборной России, за которую забил 30 голов, и клуба «Зенит», которому принес 161 гол.