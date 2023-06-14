Спорт 14 июня 2023, 22:29 Александр Кержаков может возглавить сербский клуб

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Экс-бомбардир петербургского «Зенита» Александр Кержаков близок к получению места наставника сербского «Спартака». Об этом сообщила «Политика Сегодня» со ссылкой на профильные СМИ.

По данным издания, Кержаков находится в стадии переговоров с командой из Субботицы. Отмечается, что он пока не подтверждал информацию о работе в Сербии. Ранее 40-летний Кержаков работал с «Кармиотиссой», где он провел несколько месяцев. До этого он тренировал «Пари Нижний Новгород» и юниорскую сборную России.