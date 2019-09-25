Александр Головин оформил дубль, обеспечив победу «Монако» над «Ниццей»

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Головин стал героем встречи «Монако» с «Ниццей». Россиянин оформил дубль, обеспечив победу «Монако».

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Матч 7-го тура чемпионата Франции окончился со счетом 3:1 в пользу «Монако».

Головин открыл счет встречи на 29-й минуте, пробив в «девятку». «Ницца» отыгралась на 54-й минуте — гол оформил Патрик Бюрнер.

На 74-й минуте Головин второй раз поразил ворота соперника, выйдя один на один с вратарем. На 80-й минуте Виссам Бен-Йеддер с подачи Головина забил третий мяч за «Монако», установив окончательный счет встречи.

После победы «Монако» поднялся на 17-е место в турнирной таблице домашнего чемпионата.

Французская спортивная газета L’Equipe отметила игру российского хавбека, назвав его лучшим игроком матча. В Twitter издание написало: «Spasiba Golovin!»

Для россиянина это первый результат в текущем сезоне французской Лиги 1 — высшего дивизиона страны. «Монако» также одержал в этом сезоне свою первую победу.

Головину 23 года, он полузащитник французского клуба «Монако» и сборной России. С 2012 года играл за ЦСКА, в июле 2018-го перешел в «Монако». Срок его контракта рассчитан на пять лет. Трансфер в размере 30 миллионов евро стал рекордным для российских футболистов.