Александр Емельяненко отправился в Грозный для подготовки к бою с Исмаиловым

Бой Емельяненко и Исмаилова состоится 3 апреля на «ВТБ Арене» в Москве в рамках турнира АСА 107.

Ранее 33-летний Исмаилов выступал в среднем весе, однако предстоящий бой пройдет в тяжелом весе. На его счету 15 побед, семь из которых — нокаутом, из 18 боев ММА. Остальные бои закончились двумя поражениями и ничьей.

В последнем бою 27 сентября прошлого года в Москве он победил Артема Фролова, экс-чемпиона лиги М-1 в среднем весе, на турнире АСА 99.

38-летний Емельяненко одержал победу в 28 боях из 36. Остальные поединки закончились также одной ничьей и семью поражениями.

В последнем бою ММА 18 августа 2018 года судьи зафиксировали ничью в его бою с 33-летним американцем Тони Джонсоном в рамках турнира WFCA.