Александр Емельяненко высказался о победе брата

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко дал оценку бою на турнире Bellator 237 в Японии, в котором его брат Федор Емельяненко отправил в нокаут американца Куинтона Джексона. Поединок ему не понравился.

«Ходят, наступают друг на друга. По-другому мне никак не откомментировать данный поединок», — приводит РБК слова Емельяненко-младшего. В целом, собеседник выразил разочарование от просмотра этого боя.

Между братьями сейчас очень сложные отношения. Публичный конфликт разгорелся еще в 2017 году. Перед схваткой в Японии Федор Емельяненко заявил, что Александр для него мертв и ему жаль людей, которые оказываются с ним рядом.

Федор Емельяненко встретился с Джексоном на ринге в рамках турнира Bellator. Поединок состоялся в японском Сайтаме. Российский боец отправил американца в нокаут в первом раунде. Свой следующий бой Емельяненко проведет в Европе летом 2020 года.