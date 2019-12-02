Александр Емельяненко решил сразиться с олимпийским чемпионом
«Я тут смотрел, Чахкиев хочет побоксировать со мной, подраться. Если ты готов подраться, Чахкиев, надевай перчатки MMA и выходи в клетку. Я побью тебя. Будь мужчиной», — сказал Емельяненко на видео, опубликованном на его странице в Instagram.
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Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев уже заявил, что организация готова организовать бой между Чахкиевым и Емельяненко.
В ночь на 30 ноября Емельяненко нокаутировал пауэрлифтера Михаила Кокляева в бою по правилам бокса. После этого боец заявил, что готов сразиться со всеми желающими, в итоге Чахкиев бросил ему вызов.
Александру Емельяненко 38 лет. На профессиональном уровне в смешанных единоборствах он провел 37 боев, одержав 29 побед, в том числе 21 нокаутом. Он является мастером спорта России по дзюдо и самбо.