Александр Емельяненко решил сразиться с олимпийским чемпионом

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко объявил о готовности сразиться с олимпийским чемпионом по боксу Рахимом Чахкиевым. Он пригласил его провести бой по правилам ММА.

«Я тут смотрел, Чахкиев хочет побоксировать со мной, подраться. Если ты готов подраться, Чахкиев, надевай перчатки MMA и выходи в клетку. Я побью тебя. Будь мужчиной», — сказал Емельяненко на видео, опубликованном на его странице в Instagram.

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Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев уже заявил, что организация готова организовать бой между Чахкиевым и Емельяненко.

В ночь на 30 ноября Емельяненко нокаутировал пауэрлифтера Михаила Кокляева в бою по правилам бокса. После этого боец заявил, что готов сразиться со всеми желающими, в итоге Чахкиев бросил ему вызов.

Александру Емельяненко 38 лет. На профессиональном уровне в смешанных единоборствах он провел 37 боев, одержав 29 побед, в том числе 21 нокаутом. Он является мастером спорта России по дзюдо и самбо.