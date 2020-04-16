Александр Емельяненко признался, что тренируется на износ в самоизоляции

По данным издания, бой Емельяненко с Магомедом Исмаиловым должен был состояться в Москве третьего апреля, но его перенесли на конец июля из-за пандемии коронавируса.

Спортсмен признал, что перенос поединка — это вынужденная мера, но он продолжает тренироваться и работать на износ до изнеможения, так как боится потерять набранную форму.

«Я тренируюсь у своего друга в резиденции, я ограничен от внешнего мира, но тренировочный процесс остался такой же. Провожу по две тренировки в день — ОФП, спарринги, борьба, все продолжаю делать», — заверил боец.