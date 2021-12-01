Александр Емельяненко рассказал об опасности проводить бой с Дациком в Чечне

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко рассказал о своих опасениях насчет проведения боя с Вячеславом Дациком в Чечне. Он уверен — после этого спортсмен окажется в списках пропавших без вести.

Об этом Емельяненко сообщил Vseprosport.ru.

«Дацик там будет числиться в списках без вести пропавших. Вспомнят его молодость, как он бегал по закоулкам и кричал, что он националист, скинхед и рыжая собака. Дацика там не любят», — отметил боец.

Он добавил, что Дацику лучше отказаться от поединков в Грозном по соображениям безопасности. Емельяненко также отметил, что сейчас находится в нормальной форме — по его словам, он не был в таком состоянии даже в молодые годы. Речь идет как о технической готовности, так и о физической и функциональной.

Он уточнил, что его встреча с Дациком будет точно, но не захотел забегать вперед, потому что «зритель требовательный» и будут претензии, если встреча сорвется. Емельяненко отметил, что расскажет о поединке по факту, уже после подписания всех договоров.

14 октября Дацик обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой организовать ему поединок с Емельяненко в Грозном. Спортсмен отметил, что этот поединок хочет видеть вся страна.