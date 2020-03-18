Алейников оценил старт чемпионата Белоруссии во время пандемии коронавируса

Алейников уточнил, что отнесся к переносу Евро-2020 «нормально».

«К этому все шло. Возможно, для возрастных игроков это станет ударом. Но здоровье и жизни людей важнее футбола. В конце концов, один год можно потерпеть», — пояснил он.

Спортсмен также поддержал решение РПЛ о приостановке чемпионата России, так как «времени доиграть чемпионат достаточно».

Он заметил, что не понимает белорусскую федерацию футбола, которая все же оставила сроки чемпионата.

«Кому и что она хочет доказать? Турнир же только начинается. Вполне можно было прислушаться к рекомендациям УЕФА и отложить первые матчи хотя бы на пару недель. А пускать зрителей — это просто безрассудство! Нельзя рисковать здоровьем людей», — подчеркнул Алейников.

По словам футболиста, Лукашенко, вероятно, «знает, что делает».