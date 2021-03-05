Алане Мамаевой пригрозили судом за угрозы любовнице мужа

Тереза Буэйес, юрист предполагаемой любовницы Павла Мамаева Ирен Гарсии Морено, рассказала, что ее клиент намеревается подать в суд на Алану Мамаеву. Начать они планируют с иска в Испании.

«На данный момент мы не заинтересованы в интервью, потому что собираем информацию для того, чтобы подать в суд на Алану. Будем защищать достоинство Ирен и начнем с иска в Испании. Алана сделала вещи, недопустимые в нашей стране. Алана угрожает Ирен смертью! Я собираюсь посадить Алану в тюрьму», — сказала юрист «Спорт-Экспресс».

Жена полузащитника «Ростова» Павла Мамаева Алана объявила 2 марта об очередной измене мужа во время зимних сборов команды, которые проходили в Испании. В распоряжении Аланы оказались данные женщины, с которой ей якобы изменил футболист. Удостоверение и фотографию соперницы Алана опубликовала в Stories на своей странице в Instagram.

В качестве доказательств она привела SMS-переписку, которую женщина вела с молодым человеком, слившим Алане всю информацию. В переписке соперница жены футболиста утверждает, что ее собеседник был единственным человеком, который знал о ее связи.