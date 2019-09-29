  • Алана Мамаева показала реакцию фанатов на возвращение мужа

    29 сентября 2019, 10:39

    Алена Макаренко

    Жена полузащитника Павла Мамаева записала реакцию болельщиков «Ростова», которые узнали о переходе ее супруга в футбольный клуб. Стадион аплодировал и кричал.

    Алана Мамаева выложила в Instagram видеофрагмент события, которое произошло после матча чемпионата России «Динамо» — «Ростов» 28 сентября. На домашнем стадионе клуб представил фанатам своего нового игрока — Мамаева.

    Болельщики кричали «Паша Мамаев» и аплодировали.

    Матч между «Динамо» и «Ростовом» завершился со счетом 3:0.

    «Голова стала светлее». Экс-тренер ФК «Ростов» — о переходе Мамаева

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    Клуб Ростова-на-Дону официально забрал себе 31-летнего полузащитника 28 сентября. Контракт спортсмена рассчитан на два года с возможностью продления еще на сезон. Футболист будет выступать под 10-м номером. Для Мамаева составили план индивидуальных тренировок. ⠀ ⠀⠀

    Перед этим бывший полузащитник сборной России обсуждал сотрудничество с ФК «Динамо». Он должен был пройти медосмотр в Москве 27 сентября. Однако позже прилетел в Ростов-на-Дону для переговоров.

    Мамаев и нападающий Александр Кокорин вышли на свободу из колонии 17 сентября по УДО. Футболисты сидели за драки в центре Москвы осенью 2018 года.