Алана Мамаева объяснила, почему ее не будет на заседании по УДО мужа
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«Никого туда не допустят», — сказала Мамаева, имея в виду зал суда.
Она отметила, что приезжать и находиться на улице у здания весьма странно. Такой визит никак не поможет и не поддержит футболиста.
«Снаружи, да? Давайте будем махать и улыбаться. Молодцы, а что мне там делать, снаружи? <…> Кого мне поддерживать — калитку? Это будет очень странно для всех», — пояснила супруга спортсмена.
Павел Мамаев и Александр Кокорин отбывают наказание в колонии после того, как осенью 2018 года устроили две драки в центре Москвы. Вопрос об условно-досрочном освобождении футболистов будет решаться 6 сентября 2019 года на заседании суда. Сейчас осужденные находятся в исправительной колонии № 4 в городе Алексеевка Белгородской области. Начальник колонии пообещал дать футболистам положительные характеристики.