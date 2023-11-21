Спорт 21 ноября 2023, 14:49 Алан Дзагоев завершил футбольную карьеру Бывший игрок сборной России по футболу Алан Дзагоев объявил о завершении карьеры РИА «Новости»

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Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России по футболу Алан Дзагоев закончил профессиональную карьеру. Объявление игрока об этом решении опубликовали на сайте греческого клуба «Ламия», за который он выступал в последнее время.

Дзагоев сообщил, что сыграл за греческую команду всего два матча, поскольку получил травму подколенного сухожилия и выбыл на две недели. Футболист смог спокойно восстановиться, но перед возвращением в общую группу потянул левую икроножную мышцу.

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Полузащитник отметил, что за последние пять лет у него было много травм. Именно из-за них экс-игрок сборной России, по его словам, принял решение завершить карьеру так внезапно.

«Становится тяжело как морально, так и физически», — пояснил Дзагоев.

Футболист добавил, что руководство «Ламии» пыталось уговорить его остаться, но он отказался. По словам 33-летнего полузащитника, жизнь и футбол на этом для него не заканчиваются, поскольку у него есть мысли на этот счет.

«Ламия» объявила о переходе Дзагоева в клуб в сентябре 2023 года. С бывшим игроком сборной России заключили контракт до конца лета 2024-го.