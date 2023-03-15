Спорт 15 марта 2023, 16:15 Al Jazeera: Марокко присоединится к заявке на Чемпионат мира-2030

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Во время заседания на Конфедерации африканского футбола представители от Марокко вместе с Испанией и Португалией выразили желание стать хозяевами Чемпионата мира по футболу 2030 года. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

Общая заявка трех государств станет беспрецедентным событием в истории футбола, которое объединит Африку и Европу, считают в Рабате.

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По информации сайта newizv.ru, заявку подписал лично король Марокко Мохаммед VI. Предполагается, что хозяева ЧМ-2030 будут выбраны в сентябре 2024 года.

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